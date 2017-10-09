ЕС просит руководство Белоруссии отменить смертную казнь

Согласно информации сайта, еврокомиссары просят все государства европейского континента ратифицировать Европейскую конвенцию о правах человека, которые не разрешают использование смертной казни в качестве судебного приговора за некоторые уголовные преступления.

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк утверждает, что ни в одной демократической стране Европы нет и е должно быть подобного рода вещей, так как это ущемляет человеческое право на жизнь, которое дано каждому с рождения.

Белоруссия остается последней страной, которая применяет смертную казнь в отношении преступников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Белоруссии А. Лукашенко запланировал на ближайшее будущее визит в Украину. Дату и время визита согласуют МИД обеих стран этой осенью.