Елену Сотник избрали главой юридического комитета ПАСЕ

Народного депутату от "Самопомочи" Елену Сотник избрали председателем юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.
При этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко стал первым заместителем комитета по избранию судей Европейского суда по правам человека, а член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский - председателем подкомитета по борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник, 9 октября, на своей страничке в Facebook сообщил член парламентских фракции "Народный фронт" Леонид Емец.
Он также добавил, что сам он избран заместителем подкомитета по вопросам имплементации решений ЕСПЧ.
В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что Украина впервые в своей истории имеет двух своих представителей - руководителей комитетов ПАСЕ. Она напомнила, что член фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев возглавляет комитет свободы слова.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября будут проведены срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании". Заседание запланировано на десятьч асов утра по местному времени, докладчик по украинской образовательной реформе в повестке не указан.