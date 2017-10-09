Елену Сотник избрали главой юридического комитета ПАСЕ

При этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко стал первым заместителем комитета по избранию судей Европейского суда по правам человека, а член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский - председателем подкомитета по борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник, 9 октября, на своей страничке в Facebook сообщил член парламентских фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Он также добавил, что сам он избран заместителем подкомитета по вопросам имплементации решений ЕСПЧ.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что Украина впервые в своей истории имеет двух своих представителей - руководителей комитетов ПАСЕ. Она напомнила, что член фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев возглавляет комитет свободы слова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября будут проведены срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании". Заседание запланировано на десятьч асов утра по местному времени, докладчик по украинской образовательной реформе в повестке не указан.