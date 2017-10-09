17:51 09.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Елена Сотник назначена главой юридического комитета

Члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник,  также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.

Елена Сотник назначена главой юридического комитета

Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, для Украины впервые сложилась подобная ситуация, когда ва члена украинской делегации являются руководителями профильных комитетов.

Напомним, что комитет свободы слова в ПАСЕ возглавляет украинский народный депутат Владимир Арьев. 

Безусловно, что ПАСЕ это совещательный и консультационный орган, однако наличие украинских представителей в руководстве комитетов даст украинскому государству дополнительные очки в противостоянии России на международной арене.

В ПАСЕ в ближайшее время планируют провести новое голосование, на котором будет выбрана кандидатура на должность президента организации.

Как сообщалось в " УРА-Информ", сегодня в  ПАСЕ стартовали переговоры по поводу украинского закона "Об образовании".


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