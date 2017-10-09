22:15 09.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают ограничить поездки украинцев в Россию

В Верховной Раде Украины в понедельник, 9 октября, зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в Российскую Федерацию.

Депутатам предлагают ограничить поездки украинцев в Россию

Как сказано на официальном сайте украинского парламента, инициаторами документа №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" выступили народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович.

К ним присоединился внефракционный, член политсовета партии "Укроп" Андрей Денисенко. При этом сейчас законопроект находится на рассмотрение руководству парламента.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом, которым, в частности, определяет РФ как страну-агрессора.


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