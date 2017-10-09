Британия разработала военную стратегию на случай войны с КНДР

Согласно информации издания, такие меры британское военное руководство вынуждено было принять ввиду усиления противоречий между Вашингтоном и Пхеньяном. Страна начала развертывание авианосца HMS Queen Elizabeth еще до конца его полного введения в эксплуатацию.

В первую очередь необходимо обеспечить безопасность на морях и у нас для этого есть эсминцы Type-45, фрегаты Type-23, а также авианосцы почти во всех водных акваториях планеты.

Британия готова и будет действовать совместно с военной коалицией НАТО, и, если это будет необходимо, то нанесет превентивный удар по противнику, подчеркнули в британском военном ведомстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Северную Корею в противостоянии с Соединенными Штатами.