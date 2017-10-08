В Николаеве сотни людей собрались на "народное вече" - ФОТО, ВИДЕО

Его собрал отстраненный накануне от должности городской голова Александр Сенкевич. Как сообщает местное издание "Новости N", сегодня в полдень на Соборную площадь пришло 700 человек.

Тут за бывшим местом постамента Ленину установили сцену с плакатом "Сенкевич поруч", по бокам - две палатки. К этим палаткам выстраиваются очереди, чтобы получить бланк с обращением в Верховную Раду о роспуске Николаевского городского совета.

В свою очередь, Сенкевич сообщил горожанам, что в понедельник он намерен подаст иск в суд, где будет отстаивать свое мнение, что с должности городского головы его сняли незаконно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты Николаевского городского совета в четверг, 5 октября, внесли в повестку дня заседания вопрос об объявлении импичмента городскому голове Александру Сенкевичу. За это проголосовало 40 депутатов горсовета.