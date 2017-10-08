В Барселоне тысячи людей протестовали против независимости Каталонии

Люди вышли на улицу протестовать противников отделения Каталонии от Испании. Организаторами акции стало "Каталонское гражданское сообщество", которое назвало свой марш "Хватит! Вернемся к здравому смыслу".

Как сообщает DW, митингующие называют себя "молчаливым меньшинством" и говорят, что "молчали слишком долго". Во время шествия демонстранты принесли плакаты "Единая страна", "Каталония - это Испания" и "Пучдемона - в тюрьму".

Вместе с тем накануне марша несколько сотен его участников также пришли в штаб национальной гвардии, где выразили поддержку силовикам, обвиняемым в превышении необходимых пределов применения силы во время акций за независимость Каталонии.

Политическую акцию также поддержали правящая консервативная Народная партия премьер-министра Мариано Рахоя, проправительственная каталонская партия Ciudadanos, а также оппозиционная Социалистическая партия.

К митингующим также присоединились Нобелевский лауреат в области литературы Марио Варгас Льоса и бывший президент Европарламента, каталонский социалист Хосеп Боррель. Между тем консервативная газета La Razon опубликовала результаты опроса, которые свидетельствуют, что большинство каталонцев (58,9%) не поддерживают независимость своего региона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал предотвратить независимость региона Каталония.