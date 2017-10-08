В Баку оппозиция устроила антикоррупционный митинг

По информации издания, протест был организован Национальным советом демократических сил, который объединил часть оппозиционных сил страны.

Как сообщает полиция, в митинге приняли участие 1200 человек. Во время митинга протестующие выкрикивали лозунги "Конец коррупции!" и "Свободу политическим заключенным!".

Отмечается, что активисты обвиняют азербайджанское правительство в подавлении свободы журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников.

Стоит отметить, что демонстрация завершился без инцидентов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации.