09:54 08.10.2017 | Политика | Новости
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В Баку оппозиция устроила антикоррупционный митинг

В столице Азербайджана Баку сотни оппозиционных активистов приняли участие в антикоррупционном протесте, демонстрация прошла без инцидентов. Об этом передает "Радио Свобода".

В Баку оппозиция устроила антикоррупционный митинг

По информации издания, протест был организован Национальным советом демократических сил, который объединил часть оппозиционных сил страны.

Как сообщает полиция, в митинге приняли участие 1200 человек. Во время митинга протестующие выкрикивали лозунги "Конец коррупции!" и "Свободу политическим заключенным!".

Отмечается, что активисты обвиняют азербайджанское правительство в подавлении свободы журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников.

Стоит отметить, что демонстрация завершился без инцидентов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации. 


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