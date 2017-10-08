Трамп уверен, что Иран финансирует КНДР

Об этом он заявил в интервью телеканалу TBN.

"Я уверен в том, что они финансируют Северную Корею, торгуют с Северной Кореей, ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к соглашению, но, с моей точки зрения, относится", - сказал Трамп.

Глава правительства США ранее заявлял, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки, в связи с чем он намерен объявить о выходе США из соглашения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает, что подписание ядерного соглашения с Ираном демонстрирует "ядерную разрядку" в отношениях между ядерными странами, особенно США.