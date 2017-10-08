Премьер Испании пообещал предотвратить объявление независимости Каталонии

Министр призвал сторонников расширения автономии Каталонии отстраниться от «экстремистов и радикалов».

"Испания не будет разделенной, а национальное единство будет сохранено. Мы используем все доступные законодательные инструменты, чтобы это сделать", - заявил глава правительства.

В ответ на вопрос, может ли это означать использование 155 статьи Конституции, которая позволит правительству ограничить каталонскую автономию, министр ответил, что "не исключает никаких законных методов".

Напоследок он добавил, что Испания не будет разделена, и национальное единство страны будет сохранено, для этого будут использованы все инструменты законодательства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Еврокомиссии считают, что проведение референдума в Каталонии является незаконным и противоречит испанской Конституции.