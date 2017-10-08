19:32 08.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уверен, что Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников

Закон об урегулировании ситуации на Донбассе усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников.

Порошенко уверен, что Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников

Речь идет о законе №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый Верховной Радой 6 октября. Об этом в воскресенье, 8 октября, на своей страничке в Facebook заявил президент Петр Порошенко.

По его мнению, Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольный нам участок российско-украинской границы

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый Верховной Радой 6 октября.

Как сообщал УРА-Информ, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".


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