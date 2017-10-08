Порошенко утвердил пенсионную реформу, - Гройсман

Об этом в воскресенье, 8 октября заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. По его словам, глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.

В то же время, ни на сайте Верховной Рады и на сайте Администрации президента информации о подписании соответствующих законопроектов информации нет.

В свою очередь Порошенко на своей страничке в Facebook отметил, что пенсионной реформе будет обнародован в понедельник. При этом глава государства высказал уверенность, что совместными усилиями уже в октябре украинские пенсионеры почувствуют реализацию пенсионной реформы.

Президент также поздравил с подписанием законопроекта о пенсионной реформе всех украинцев, которые когда-то станут пенсионерами.

Законопроект предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить "заработную плату" перед выборами. Мы это делаем сейчас и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе, - написал Порошенко.

Напомним, что пенсионная реформа была принята Верховной Радой третьего октября 2017 года. За нее проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно этому документу, около девяти млн пенсионеров с октября получат увеличенную пенсию. Кроме того, реформа предусматривает еще ряд других изменений в пенсионной системе Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада во втором чтении намерена рассмотреть проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.