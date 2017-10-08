Парламентская Ассамблея НАТО впервые пройдет в Украине

Соответствующее решение принято в воскресенье, 8 октября, в Бахуресте. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, только что она получила информацию от председателя украинской парламентской делегации Ирины Фриз. Она сообщает, что принято решение впервые провести заседание ПА в Украине.

Оно состоится в 2020 году. Прекрасная работа нашей делегации в Бухаресте, - отметила Геращенко.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО - это межпарламентская организация стран-членов Альянса. Ассамблея собирается дважды в год, в ее работе принимают участие законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах.

Как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к президенту Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий в Киеве.