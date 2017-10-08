Осовременивание пенсий будет на постоянной основе, - Порошенко

Закон предусматривает не только повышение сейчас. Это будет постоянно. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подчеркнул, что раньше пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе, - пояснил Порошенко, добавив, что это является решительными шагами для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам.

Напомним, как сообщал УРА-информ, Порошенко подписал законопроект о пенсионной реформе. В частности, глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.