20:47 08.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Осовременивание пенсий будет на постоянной основе, - Порошенко

Нынешнее осовременивание пенсий заложено как работающий на постоянной основе механизм.

Осовременивание пенсий будет на постоянной основе, - Порошенко

Закон предусматривает не только повышение сейчас. Это будет постоянно. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подчеркнул, что раньше пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе, - пояснил Порошенко, добавив, что это является решительными шагами для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам.

Напомним, как сообщал УРА-информ, Порошенко подписал законопроект о пенсионной реформе. В частности, глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.


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