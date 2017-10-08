16:23 08.10.2017 | Политика | Новости
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Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии получили 123 единицы бронетехники от Великобритании. В частности, боевые гусеничные бронемашины предназначены для создания механизированного подразделения в стране

Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Соответствующие сведения передает пресс-служба министерства обороны республики.

Как отмечается, проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов и очередей. Так, перед поставкой он проходит капитальный ремонт и модернизацию. В сообщении также говорится, что поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора вошли: полное обновление и капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение специалистов Латвии. Кстати, все это будет стоить 46,6 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города Дейр-эз-Зора. 


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