Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Соответствующие сведения передает пресс-служба министерства обороны республики.

Как отмечается, проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов и очередей. Так, перед поставкой он проходит капитальный ремонт и модернизацию. В сообщении также говорится, что поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора вошли: полное обновление и капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение специалистов Латвии. Кстати, все это будет стоить 46,6 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города Дейр-эз-Зора.