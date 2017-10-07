06:00 07.10.2017 | Политика | Новости
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Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций против РФ

В вопросе санкций против РФ Венгрия не будет нарушать единство ЕС, несмотря на конфликт с Украиной из-за закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия не станет подрывать единство Европейского Союза в вопросе антироссийских санкций из-за положений закона об образовании в Украине касательно языков национальных меньшинств.

Также, он добавил: "мы не раз подчеркивали и то, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, "успешными", мы не станем подрывать европейское единство – ведь в нем сила Евросоюза".

Однако санкции против РФ, по словам Сиярто – это отдельный вопрос.

"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие", - сказал он.

Как известно, ЕС должен рассматривать вопрос продления экономических санкций против РФ в декабре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 25 сентября, подписал закон об образовании в Украине, принятый Радой 5 сентября 2017 года.


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