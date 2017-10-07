В Мадриде на акции единства вышли тысячи горожан

В столице Испании Мадриде вышли более 10 тыс жителей с призывами остановить процесс обретения Каталонией независимости. Об этом передает ВВС.
Согласно информации источника, горожане вышли на демонстрации, так как они против того, чтобы Каталония стала независимой областью. Большинство скандируют различные лозунги об единстве испанского народа : "Испания является лучшей, чем ее лидеры" и "Давайте поговорим".
Глава каталонского Женералитета уже пообещал выступить перед депутатами 10 октября и рассказать о дальнейших планах его правительства.
Многие предприниматели, побаиваясь санкций со стороны Мадрида, продолжают покидать Барселону. Испанский банк Banco Sabadell принял решение об уходе из Барселоны.
CaixaBank также планирует покинуть Каталонию и перенести свой офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Конституционный суд Испании постановил приостановить сессию регионального каталонского парламента, ставя под угрозу планы об провозглашении независимости от Испании.