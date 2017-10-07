США отменят въездные санкции для Судана

Согласно информации источника, ограничения планируют снять уже 12 октября. Администрация Дональда Трампа приветствует действия официального правительства Судана по борьбе с терроризмом, а потому готовы пойти на перемирие с африканским государством.

Переговоры Судана с американским иностранным ведомством проходили на протяжении 16 месяцев. Однако для того, чтобы окончательно улучшить отношения между двумя государствами, Судану необходимо приложить усилия для защиты прав человека, свободы слова и вероисповедания.

Напомним, что по сей день в Судане широко распространено террористическое движение, а некоторые районы страны вообще не контролируются правительственной администрацией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Южном Судане убили сотрудника "Красного Креста".