17:22 07.10.2017 | Политика | Новости
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США отменят въездные санкции для Судана

Соединенные Штаты решили отменить санкции против Судана. Об этом передает DW.

США отменят въездные санкции для Судана

Согласно информации источника, ограничения планируют снять уже 12 октября. Администрация Дональда Трампа приветствует действия официального правительства Судана по борьбе с терроризмом, а потому готовы пойти на перемирие с африканским государством.

Переговоры Судана с американским иностранным ведомством проходили на протяжении 16 месяцев. Однако для того, чтобы окончательно улучшить отношения между двумя государствами, Судану необходимо приложить усилия для защиты прав человека, свободы слова и вероисповедания.

Напомним, что по сей день в Судане широко распространено террористическое движение, а некоторые районы страны вообще не контролируются правительственной администрацией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Южном Судане убили сотрудника "Красного Креста".


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