Климкин посетит Грузию с рабочим визитом

Об этом передает пресс-служба украинского МИДа.

Согласно информации службы, на встречу министров были приглашены высокие представители стран-партнеров ГУАМ, в том числе и ее ведущие участники, такие как США и Япония. В ходе переговоров будет составлен специальный протокол о продолжении торгового сотрудничества.

Павел Климкин запланировал двустороннюю встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, в ходе которой чиновники планируют обсудить текущую ситуацию торгово-энономического сотрудничества между двумя государствами, а также обменяться мнениями по поводу возможной встречи глав обеих стран.

Напомним, что новый договор о совместном торговом сотрудничестве между Украиной и Грузией был подписан Петром Порошенко летом 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправится с официальным визитом Индию.