Ирак просит Иран и Турцию перекрыть границы с Курдистаном

Официальный представитель иракского МИД Ахмед Махджуб сообщил, что от имени иракского ведомства соответствующие ноты были направлены к иностранным министрам с просьбой временного ограничения работы пропускных пунктов на границе с курдской автономией в Ираке.

МИД Ирака также настаивает на том, чтобы и Ирак, и Турция перестали проводить торговые операции нефтью с иракским Курдистаном.

Махджуб уверен, что такие действия направлены на то, чтобы сохранить суверенитет и целостность иракских территорий в рамках двухстороннего сотрудничества между тремя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирак отменил все международные рейсы в столицу Курдской региональной автономии Эрбиль после проведения референдума, в ходе которого большинство курдов проголосовало за независимость.