15:45 07.10.2017 | Политика | Новости
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Ирак просит Иран и Турцию перекрыть границы с Курдистаном

Министерство иностранных дел Ирака направило ноту в Турцию и Иран с просьбой закрыть все КПП на границе с иракским Курдистаном. Об этом передает Anadolu.

Ирак просит Иран и Турцию перекрыть границы с Курдистаном

Официальный представитель иракского МИД Ахмед Махджуб сообщил, что от имени иракского ведомства соответствующие ноты были направлены к иностранным министрам с просьбой временного ограничения работы пропускных пунктов на границе с курдской автономией в Ираке.

МИД Ирака также настаивает на том, чтобы и Ирак, и Турция перестали проводить торговые операции нефтью с иракским Курдистаном.

Махджуб уверен, что такие действия направлены на то, чтобы сохранить суверенитет и целостность иракских территорий в рамках двухстороннего сотрудничества между тремя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирак отменил все международные рейсы в столицу Курдской региональной автономии Эрбиль после проведения референдума, в ходе которого большинство курдов проголосовало за независимость.


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