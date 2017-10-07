03:00 07.10.2017 | Политика | Новости
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Франция поддержала украинский закон о реинтеграции Донбасса

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон поздравил депутатов Верховной Рады за принятое решение о продлении особого порядка самоуправления на оккупированных территориях востока Украины.

Франция поддержала украинский закон о реинтеграции Донбасса

Об этом она написала в Twitter.

Дюмон уверена, что такие действия украинских парламентариев демонстрируют всему миру готовность Украины решать конфликт на Донбассе дипломатическим путем в рамках Минских соглашений.

Принятия этого закона сохранит былые юридически нормы, что станет дополнительным стимул для продления санкций против страны-агрессора, а также облегчит процесс рассмотрения Совбезом вопроса о введении миротворческой миссии.

За основу для сегодняшнего закона брался проект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Депутаты проголосовали за данную инициативу со "скрипом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины хотят принять закон, разрешающий бойцам Нацгвардии участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины.


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