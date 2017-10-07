Франция поддержала украинский закон о реинтеграции Донбасса

Об этом она написала в Twitter.

Дюмон уверена, что такие действия украинских парламентариев демонстрируют всему миру готовность Украины решать конфликт на Донбассе дипломатическим путем в рамках Минских соглашений.

Принятия этого закона сохранит былые юридически нормы, что станет дополнительным стимул для продления санкций против страны-агрессора, а также облегчит процесс рассмотрения Совбезом вопроса о введении миротворческой миссии.

За основу для сегодняшнего закона брался проект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Депутаты проголосовали за данную инициативу со "скрипом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины хотят принять закон, разрешающий бойцам Нацгвардии участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины.