Евросоюз дал старт новому этапу переговоров по Brexit

Согласно информации издания, в ЕС побаиваются того, что правительство Терезы Мэй может в скором времени уйти в отставку, а потому переговорный процесс придется запускать с нуля.

На первой встрече лейбористов представлял Корбин и его помощник Кейр Стармер, а со стороны ЕС присутствовал официальный переговорщик по Brexit Мишель Барнье. Стороны провели предварительные словесные консультации.

По результатам переговоров комиссары ЕС прозондировали почву на момент того, что в даже если кабинет Мэй уйдет в отставку, то сформированное правительство Корбина будет безотлагательно придерживаться всех договоренностей с ЕС по Brexit.

Недавно Европарламент принял резолюцию о том, чтобы в ведомствах ЕС ответственных за Brexit ускорили процесс завершения разрыва всех предыдущих торговых и юридических соглашений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Брюссель требует от Великобритании выплатить ЕС более 52 млрд евро компенсации по процессу выхода из Евросоюза.