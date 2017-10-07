Анкара желает наладить отношения с Берлином

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае если Берлин сделает шаг навстречу туркам, то Анкара, в своб очередь, сделает два. Чавушоглу уверен, что преграды для возобновления дипломатического сотрудничества создают искусственно отдельные лица, которые не могут представлять общую позицию государства.

Анкара готова сотрудничать даже с Джемом Ездемиром, который негативно настроен на счет ведение конструктивной дипломатии с Турцией.

Глава турецкого МИДа утверждает, что Эрдоган слегка усилил риторику в отношении Берлина, однако это не должно восприниматься немцами как угроза. Он надеется, что при новом правительстве Меркель удастся вновь начать диалог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", скоро президент Турции Реджеп Эрдоган встретится в украинским политическим руководством в рамках 6-го заседания Стратегического совета Турции и Украины.