21:45 07.10.2017 | Политика | Новости
100175689:roman

Анкара желает наладить отношения с Берлином

Турецкая республика готова сделать дополнительные шаги для нормализации взаимоотношений с Германией. Об этом передает DW.

Анкара желает наладить отношения с Берлином

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае если Берлин сделает шаг навстречу туркам, то Анкара, в своб очередь, сделает два. Чавушоглу уверен, что преграды для возобновления дипломатического сотрудничества создают искусственно отдельные лица, которые не могут представлять общую позицию государства.

Анкара готова сотрудничать даже с Джемом Ездемиром, который негативно настроен на счет ведение конструктивной дипломатии с Турцией.

Глава турецкого МИДа утверждает, что Эрдоган слегка усилил риторику в отношении Берлина, однако это не должно восприниматься немцами как угроза. Он надеется, что при новом правительстве Меркель удастся вновь начать диалог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", скоро президент Турции Реджеп Эрдоган встретится в украинским политическим руководством в рамках 6-го заседания Стратегического совета Турции и Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив