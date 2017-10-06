Взаимоотношения Молдовы и России значительно ухудшились, - Павел Филип

Об этом передает IPN.

Согласно информации издания, обе страны перестали обмениваться правительственными нотами и вести диалог на дипломатическом уровне. Однако, по словам Филипа, Кишенев намерен и желает восстановить связи и каналы для переговоров с Россией, так как для небольшой Молдовы это важно.

Недавно на 72-й сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Молдовы потребовал выхода российских войск с территории Приднестровья. Руководство страны требует срочного вывода всех без исключения подразделений, которые являются приемниками 14 советской армии и незаконно находятся на территории Молдовы.

Ранее молдавский президент Игорь Додон высказал недовольство по поводу нового украинского закона Об образовании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Молдова обратилась к Организации объединенных наций с просьбой вывести российские войска с Приднестровья.