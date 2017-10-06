Волкер поддержал продление закона о реинтеграции

Об этом Волкер он написал в Twitter.

Официальный представитель в Украине считает, что такие жесткие меры должны мотивировать Россию у началу процесса по урегулированию данного вопроса, независимо от ее позиции "отрицания" конфликта.

Германия и Франция также поддержали инициативу украинского парламента в их стремлении завершить конфликт путем продления закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Совбез ООН в скором времени планирует провести очередную сессию, где планируют рассмотреть вопрос о введении миротворческой миссии на востоке Украины и возвращения Донбасса под контроль украинской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.