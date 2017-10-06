09:32 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В пятницу депутаты вновь попытаются рассмотреть президентские законопроекты

Верховная Рада Украигны в пятницу, 6 октября, на пленарном заседании вновь попытается рассмотреть президентские законопроекты.

В пятницу депутаты вновь попытаются рассмотреть президентские законопроекты

Они касаются реинтеграции Донбасса и продления действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего парламентарии намерены провести традиционный час вопросов к правительству.

Депутаты также рассмотрят ряд проектов постановлений об отмене результатов голосования за пенсионную и судебную реформы.

Напомним, накануне депутатам не удалось проголосовать за президентские законопроекты по Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты заблокировали трибуну и место главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента.


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