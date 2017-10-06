В пятницу депутаты вновь попытаются рассмотреть президентские законопроекты

Они касаются реинтеграции Донбасса и продления действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего парламентарии намерены провести традиционный час вопросов к правительству.

Депутаты также рассмотрят ряд проектов постановлений об отмене результатов голосования за пенсионную и судебную реформы.

Напомним, накануне депутатам не удалось проголосовать за президентские законопроекты по Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты заблокировали трибуну и место главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента.