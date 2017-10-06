Украина будет жестко реагировать на торговлю ЕС с оккупированными территориями,- Турчинов

Об этом в четверг, 5 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он заверил, что считает торговлю с оккупированными территориями Донбасса преступлением и уверен, что реакция будет жесткая.

Европа и ее страны не имеют права торговать с предприятиями, которые расположены на оккупированной территории. Этим они фактически работают с теми, кто украл эти предприятия, а именно с ворами, - пояснил Турчинов, добавив, что это преступление, в том числе по европейским законам.

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет занимать очень жесткую позицию и не позволит "играться этими игрушками" другим странам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турчинов заявил, что проект закона об обеспечение суверенитета над оккупированными территориями Донбасса в процессе подготовки ко второму чтению может быть дополнен нормами по Крыму.