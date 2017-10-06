Турчинов надеется, что в пятницу законопроект по Донбассу будет проголосован

В четверг, 5 октября, в эфире одного из украинских телеканалов, он отметил, что несмотря на сопротивление, парламент должен определится и указать на законодательном уровне, что Россия является страной-агрессором. Это главная задача, которую нужно решить, у нас нет другого выхода, - отметил он.

Вместе с тем секретарь СНБО не исключил, что вопросы Донбасса и Крыма могут быть объединены в законопроекте президента, отметив, при этом, эти два вопроса имеют два разных подхода. По его словам при объединении этих вопросов закон станет более длинным, а второе чтение будет более сложным, но тем не менее это сделать можно.

Турчинов также пояснил, что внесенный президентом законопроект признает суверенное право Украины на временно оккупированную территорию Крыма и касается он только освобождения Донецкой и Луганской областей.

Оккупация Крыма имеет другой формат, это попытка аннексировать территорию, которая является частью территории Украины, там другие подходы, там другие формы. Технология освобождения Крыма более сложная, но она также будет реализована, - заверил он, добавив, что в Украине есть законодательство, которое признает Крым как оккупированную территорию, четко прописывает позиции по незаконным преступным действиям России по оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины не смогла в четверг, 5 октября, до конца рассмотреть законопроектов о реинтеграции Донбасса. Депутаты заблокировали трибуну и место главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента.