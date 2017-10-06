"Свободовец" Левченко зажег дымовую шашку во время рассмотрении законопроекта о статусе Донбасса - ФОТО

В пятницу, 6 октября, во время рассмотрения законопроекта 7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в сессионном зале загорелась дымовая шашка. Инцидент произошел в секторе, где расположены места народных депутатов из фракции" Самопомощь".

После запуска шашки залом разошелся дым и запах гари, однако Рада продлила утреннее заседание.

Вместе стем, чуть позже, выйдя на трибуну Левченко заявил, что это он поджег шашку и будет еще поджигать и вообще спалит парламент.

До этого, во врем обсуждения документа Левченко пытался прорваться к трибуне парламента в результате чего произошла потасовка. "Свободовец" с криками "не нарушайте Конституцию" пытался прорваться к трибуне парламента, однако его оттесняли другие парламентарии.

У Левченко также возник словесный конфликт с народным депутатом от фракции "Народный фронт" Андреем Тетеруком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины в пятницу, 6 октября, с драками и криками приняли за основу президентского законопроекта 7163. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", поддержали 233 политика.