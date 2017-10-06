01:30 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО обсудит вопрос безопасности складов с боеприпасами

Инциденты на складах боеприпасов в Украине должны быть оценены судом и прокуратурой.

СНБО обсудит вопрос безопасности складов с боеприпасами

На следующей неделе будет проведено заседание СНБО, в рамках которого обсудят вопрос безопасности складов боеприпасов, которые сейчас имеются в Украине. Эти данные распространил министр обороны С. Полторак.

Согласно его словам – в рамках будущего заседания примут системное решение не только по какой-то одной базе, но будет принят комплекс мер, способных обеспечить сохранность вооружения - сказал Полторак. Он добавил, что проблема хранения украинских боеприпасов - комплексна и возникла давно.

Как сообщал УРА-Информ, Минобороны просит на безопасность складов боеприпасов 100 миллионов гривен.


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