СНБО обсудит вопрос безопасности складов с боеприпасами

На следующей неделе будет проведено заседание СНБО, в рамках которого обсудят вопрос безопасности складов боеприпасов, которые сейчас имеются в Украине. Эти данные распространил министр обороны С. Полторак.

Согласно его словам – в рамках будущего заседания примут системное решение не только по какой-то одной базе, но будет принят комплекс мер, способных обеспечить сохранность вооружения - сказал Полторак. Он добавил, что проблема хранения украинских боеприпасов - комплексна и возникла давно.

Как сообщал УРА-Информ, Минобороны просит на безопасность складов боеприпасов 100 миллионов гривен.