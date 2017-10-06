СБУ обнародовала законопроект об ограничении визитов должностных лиц в РФ

Согласно документу, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно ограничения посещения Российской Федерации" предусматривает внесение изменений в УК Украины - дополнение статьей 332-2.

В частности, предложенная статья 332-2 предусматривает, что посещение РФ лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

С целью причинения вреда интересам Украины наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

За те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, предлагается наказывать сроком от трех до шести лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде на этой неделе пройдут прения по поводу закона о реинтеграции Донбасса. Законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности, освобождения Донбасса" рассмотрят депутаты в зале ВР.