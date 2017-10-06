22:00 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175659:mysnichenko

Парубий подписал законопроект про пенсионную реформу

Законопроект про пенсионную реформу был передан на подпись главе государства.

Парубий подписал законопроект про пенсионную реформу

Спикер украинского парламента Андрей Парубий уже подписал законопроект про пенсионную реформу, и данный документ уже направлен на подпись Петру Порошенко. Про это речь идет в сообщении пресс-службы парламента. 

Сообщается также, что Парубий подписал закон про внесение изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий. Данный закон внедряет пенсионную реформу, и передал его для подписи президенту. Известно, что пенсионная реформа принята ранее Верховной Радой - третьего октября 2017 г. 

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман заверил, что П. Порошенко подпишет закон про пенсионную реформу до девятого октября.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив