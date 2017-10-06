Парубий подписал законопроект про пенсионную реформу

Спикер украинского парламента Андрей Парубий уже подписал законопроект про пенсионную реформу, и данный документ уже направлен на подпись Петру Порошенко. Про это речь идет в сообщении пресс-службы парламента.

Сообщается также, что Парубий подписал закон про внесение изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий. Данный закон внедряет пенсионную реформу, и передал его для подписи президенту. Известно, что пенсионная реформа принята ранее Верховной Радой - третьего октября 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман заверил, что П. Порошенко подпишет закон про пенсионную реформу до девятого октября.