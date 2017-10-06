Парубий подписал законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте парламента.
Отметим, что последний этап прохождения документа - подписан главой Верховной Рады Украины.
Так, проектом предлагается продлить на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
В частности, предусматривается введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников с территории Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Рада еще на год продлила особый статус Донбасса. Согласно принято законопроекту № 7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, эта норма начнет действовать только при условии вывода Россией войск и техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.