Парубий подписал законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе

Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте парламента.

Отметим, что последний этап прохождения документа - подписан главой Верховной Рады Украины.

Так, проектом предлагается продлить на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В частности, предусматривается введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников с территории Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Рада еще на год продлила особый статус Донбасса. Согласно принято законопроекту № 7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, эта норма начнет действовать только при условии вывода Россией войск и техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.