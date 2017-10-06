МВФ одобряет украинскую реформу децентрализации

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время очередного мониторинга.

Зубко рассказал о том, что в рамках реформы уже внесены изменения в Бюджетный и Налоговые кодексы Украины, которые позволят местным бюджетам получить больше полномочий и расширить свои финансовые бюджеты на местах.

В результате за первое полугодие размеры местных бюджетов увеличились на сумму в 102 млрд гривен, что в два с половиной раза больше, чем за 2016 год.

Статистика показывает, что за 2014 год местные бюджеты располагали финансовыми активами на сумму в 68 млрд гривен, тогда как на сентябрь 2017 года этот показатель составил 170 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин урегулировал механизм, который облегчит смежным районам объединяться в территориальную громаду.