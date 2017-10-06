Муженко переговорил с президентом о свою отставкой в связи со взрывами в Калиновке

Глава государства примет решение после результатов расследования по взрывам в Калиновке. Об этом глава Генштаба рассказал в четверг, 5 октября, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, некоторые материалы служебного расследования взрывов и пожара на винницком арсенале, будут обнародованы 25 октября.

Вместе с тем Муженко заверил, что с Турчиновым он этот вопрос не обсуждал. При этом, отвечая на вопросы журналистов о высказываниях в его адрес некоторых депутатов и не видит ли он в этом попытки поставить на эту должность своего человека, глава Генштаба ответил, что "наверное, такое желание есть".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за пожар на складе боеприпасов под городом Калиновка в Винницкой области ответственен, в частности, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.