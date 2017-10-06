КС Испании приостановил сессию парламента Каталонии

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел обвинила мадридское правительство в использовании судов для решения политических проблем.

Однако, парламент Каталонии еще не решил стоит ли бросать вызов Конституционному суду и продолжать сессию.

Отмечается, что испанский премьер Мариано Рахой призвал каталонского лидера Карлеса Пучдемона отказаться от планов провозглашения независимости.

Каталонские политики планировали в одностороннем порядке объявить независимость на сессии парламента в понедельник.

Напомним, лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении Каталонии с участием посредников, однако центральное испанское правительство отвергает такой диалог.

Каталонский парламент собирается рассмотреть вопрос о результатах референдума и провозглашении независимости региона от Испании уже в понедельник, девятого октября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно Конституции Испании, референдум в Каталонии был проведен незаконно. Для Европейской комиссии этот вопрос является внутренним для Испании. Поэтому надо решать его в соответствии с конституционным строем Испании.