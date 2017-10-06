КС Испании приостановил сессию парламента Каталонии

Конституционный суд Испании постановил приостановить сессию регионального каталонского парламента, ставя под угрозу планы об провозглашении независимости от Испании. Об этом передает издание Reuters.
Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел обвинила мадридское правительство в использовании судов для решения политических проблем.
Однако, парламент Каталонии еще не решил стоит ли бросать вызов Конституционному суду и продолжать сессию.
Отмечается, что испанский премьер Мариано Рахой призвал каталонского лидера Карлеса Пучдемона отказаться от планов провозглашения независимости.
Каталонские политики планировали в одностороннем порядке объявить независимость на сессии парламента в понедельник.
Напомним, лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении Каталонии с участием посредников, однако центральное испанское правительство отвергает такой диалог.
Каталонский парламент собирается рассмотреть вопрос о результатах референдума и провозглашении независимости региона от Испании уже в понедельник, девятого октября.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно Конституции Испании, референдум в Каталонии был проведен незаконно. Для Европейской комиссии этот вопрос является внутренним для Испании. Поэтому надо решать его в соответствии с конституционным строем Испании.