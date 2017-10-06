02:00 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Киев ожидает визита Реджепа Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретится в украинским политическим руководством в рамках 6-го заседания Стратегического совета Турции и Украины.

Киев ожидает визита Реджепа Эрдогана

Об этом передает официальный сайт турецкого президента.

Сообщается, что в ходе заседание планируется обсудить основные вопросы регионального и стратегического сотрудничества между двумя странами. Украина уже подготовила ряд договоров и соглашений, которые укрепят взаимоотношения в сфере экономики и внешней торговли.

Эрдоган обязательно встретится с с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Они обсудят вопрос связанный с репрессиями в отношении крымскотатарского народа.

Ранее глава турецкого государства заявил, что стране уже не нужен старый формат сотрудничества с ЕС, однако государство будет оставаться надежным партнером НАТО в ближневосточном регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп недавно провели рабочую встречу.


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