Депутаты с дракой приняли за основу президентский законопроект по Донбассу

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", поддержали 233 политика.

Так, в заключительных и переходных положениях к проекту говорится, что этим законом Рада дает согласие на решение президента об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также для обеспечения государственного суверенитета Украины над временного оккупированными территориями этих областей.

Согласно закону, для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской агрессии предлагается разрешить привлечение сил и средств (личного состава, оружия, боевой техники, специальных и других материально-технических средств) ВСУ, Службы безопасности Украины и внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственных служб транспорта, специальной связи и по чрезвычайным ситуациям, Управления государственной охраны, Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Национальной гвардии.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл заседание. В пятницу, 6 октября, парламент начал свою работу с рассмотрения президентского законопроекта 7163.

Как пояснил журналистам в кулуарах народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, пока не будет рассмотрен этот законопроект, других вопросов рассматриваться не будет.