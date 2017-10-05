ВР приняла закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ

Согласно законопроекту, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора.

Организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований.

При этом организатор должен предоставить Службе безопасности Украины достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанную в его документе для въезда на территорию Украины.

А, также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческих коллективов, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

Служба безопасности Украины в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет ответ.

При этом в случае, если российский исполнитель въезд которому запрещен, будет выступать в Украине организаторы концерта будут оштрафованы. Сумма штрафа составит от 50 до 100 минимальных зарплат.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", учения в "Борисполе" пройдут на одном из законсервированных терминалов. Так, работники СБУ вскоре проведут специальные антитеррористические учения - в столичном международном аэропорту "Борисполь".