14:59 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175527:nastya

ВР приняла закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ

Верховная Рада установила штраф для организаторов концертов за участие в них российских исполнителей, въезд которым в Украину запрещен. За соответствующий законопроект проголосовали парламентарии 232 голосами во втором чтении и в целом.

ВР приняла закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ

Согласно законопроекту, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора.

Организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований.

При этом организатор должен предоставить Службе безопасности Украины достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанную в его документе для въезда на территорию Украины.

А, также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческих коллективов, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

Служба безопасности Украины в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет ответ.

При этом в случае, если российский исполнитель въезд которому запрещен, будет выступать в Украине организаторы концерта будут оштрафованы. Сумма штрафа составит от 50 до 100 минимальных зарплат.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", учения в "Борисполе" пройдут на одном из законсервированных терминалов. Так, работники СБУ вскоре проведут специальные антитеррористические учения - в столичном международном аэропорту "Борисполь". 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив