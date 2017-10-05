09:32 05.10.2017 | Политика | Новости
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Волкер на встрече с Сурковым обсудит выполнения минских договоренностей

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросу Украины Курт Волкер 7 октября намерен провести встречу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым.

Волкер на встрече с Сурковым обсудит выполнения минских договоренностей

Встреча состоится в сербской столице Белграде. Стороны будут говорить о стимуляции выполнения минских соглашений и восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом в четверг утром, 5 октября, в своем микроблоге в Twitter сообщил американский дипломат.

По его словам, он планирует эту встречу, чтобы обсудить, как стимулировать реализацию минских соглашений.

При этом журналист Кристофер Миллер подтвердил, что коллегой Волкера будет не кто иной, как помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Местом встречи выбрана Сербия, поскольку она нейтральная, а Суркову запретили поездки в Европейский союза, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.


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