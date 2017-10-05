В законопроект о реинтеграции Донбасса внесут несколько поправок

Луценко утверждает, что изменения будут касаться статьи 10, которая будет реализована лишь тогда, когда с востока Украины будут выведены российские войска, разминированы минные поля и освобождены все заложники.

Украина должна выполнять эти требования, так как это часть Минских договоренностей, иначе Россия вновь может начать активизировать атаки на восточном фронте. Это означает применение градов, артиллерии большого калибра и другого запрещенного вооружения.

Таким образом, меняется формат АТО, президент вынужден будет ввести военное положение, что будет означать начало полноценной войны. Эти изменения будут действовать еще один год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины планирует включить в повестку дня законопроектов о реинтеграции Донбасса.