В Эстонии проходят выборы в местные советы

Согласно информации источника, проголосовать за кандидата можно в электронном формате. Для этого вам необходимо иметь ID-карту, мобильный ID или с помощью паролей от интернет-банка.

Период для голосование определен с пятого октября по 11 октября, окно для голосования открылось сегодня в 9:00.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что отдаст свой голос одному из эстонских школьников для поднятия и мотивации уровня гражданской ответственности молодых эстонских граждан.

Всего же таких юных избирателей 24 334 человек в возрасте 16-17 лет, которые впервые будут отдавать свой голос на выборах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом, в том числе и ЕС.