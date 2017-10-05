14:41 05.10.2017 | Политика | Новости
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В Эстонии проходят выборы в местные советы

В Эстонии сегодня началось голосование в местные органы самоуправления. Об этом передает Err.ee.

В Эстонии проходят выборы в местные советы

Согласно информации источника, проголосовать за кандидата можно в электронном формате. Для этого вам необходимо иметь ID-карту, мобильный ID или с помощью паролей от интернет-банка. 

Период для голосование определен с пятого октября по 11 октября, окно для голосования открылось сегодня в 9:00. 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что отдаст свой голос одному из эстонских школьников для поднятия и мотивации уровня гражданской ответственности молодых эстонских граждан.

Всего же таких юных избирателей 24 334 человек в возрасте 16-17 лет, которые впервые будут отдавать свой голос на выборах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом, в том числе и ЕС.


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