В Эстонии проходят выборы в местные советы

В Эстонии сегодня началось голосование в местные органы самоуправления. Об этом передает Err.ee.
Согласно информации источника, проголосовать за кандидата можно в электронном формате. Для этого вам необходимо иметь ID-карту, мобильный ID или с помощью паролей от интернет-банка.
Период для голосование определен с пятого октября по 11 октября, окно для голосования открылось сегодня в 9:00.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что отдаст свой голос одному из эстонских школьников для поднятия и мотивации уровня гражданской ответственности молодых эстонских граждан.
Всего же таких юных избирателей 24 334 человек в возрасте 16-17 лет, которые впервые будут отдавать свой голос на выборах.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом, в том числе и ЕС.