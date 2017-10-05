14:51 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада представила новых членов комиссии НКРЭКУ

Сегодня Верховная Рада большинством голосов назначила двух представителей в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Рада представила новых членов комиссии НКРЭКУ

Об этом передает официальный сайт ВРУ.

Согласно информации сайта, депутаты приняли постановление о назначении большинством в 252 и 265 голосов. Первый кандидат Яструбинский Василий был представлен Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Вторым представителем по запросу комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности стала Головкина Светлана.

Ранее несколько фракций подавали жалобы на работу ведомства НКРЭКУ из-за необоснованности назначения материальных премий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовила нормативную базу для внедрения стимулирующего тарифообразования.


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