Рада не смогла принять законопроекты о реинтеграции Донбасса и закрылась - ФОТО

Депутаты заблокировали трибуны главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента. Так, во время рассмотрения, внесенного накануне президентом Петром Порошенко законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", депутаты "Самопомощи" поднялись в президиум и заблокировали место спикеров. При этом заместитель председателя "Самопомощи" Егор Соболев пытался сломать микрофоны.

Им на помощь вышли ряд внефракционных депутатов и представителей "Свободы". Они выступают против принятия законопроекта.

Это вызвало недовольство у депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые пытались выяснить причину блокирования президиума. После экспрессивных диалогов между некоторыми депутатами произошла потасовка.

Вместе с тем Парубий пояснил, что на совещании предлагалось изъять из законопроекта нормы, которые ссылались на минские договоренности. Это норма должна была разблокировать заседание и я должен был объявить ее с трибуны. Тем не менее трибуна продолжает быть заблокированной.

Это неприемлемая ситуация в законе, в котором мы должны признать Россию агрессором на уровне законодательного акта, идет сопротивление этой позиции, - подчеркнул глава парламента и закрыл заседание ВР и заверил, что данный законопроект все равно будет принят.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 5 октября, включила в повестку дня законопроекты о реинтеграции Донбасса. Решение со второго раза поддержали 232 парламентария.