Порошенко в пятницу проведет встречу с послами США и Германии

Как сообщил журналистам источник в Администрации президента, стороны будут обсуждать срыв голосования за законопроекты о реинтеграции Донбасса. Напомним, Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и закрыла пленарное заседание.

Во время рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций "Самопомич" и "Батькивщина" заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.

После чего, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко приехал в Верховную Раду и провел заседание фракции Блок Петра Порошенко.