22:15 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в пятницу проведет встречу с послами США и Германии

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу вечером, 5 октября, проведет встречу с послами Соединенных Штатов Америки и Германии.

Порошенко в пятницу проведет встречу с послами США и Германии

Как сообщил журналистам источник в Администрации президента, стороны будут обсуждать срыв голосования за законопроекты о реинтеграции Донбасса. Напомним, Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и закрыла пленарное заседание.

Во время рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций "Самопомич" и "Батькивщина" заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.

После чего, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко приехал в Верховную Раду и провел заседание фракции Блок Петра Порошенко.


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