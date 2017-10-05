Порошенко призвал депутатов поддержать в пятницу законопроекты по реинтеграции Донбасса

В четверг, 5 октября, за заседании фракции "Блок Петра Порошенко, глава государства попросил депутатов мобилизоваться. Об этом после заседания фракции заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, президент поблагодарил фракцию за принципиальную позицию в борьбе за Украину, за сохранение международной коалиции. Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать. Будем ставить законы, - заверила Луценко.

Напомним, Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 5 октября, приехал в Верховную Раду. Глава государства провел заседание фракции "Блок Петра Порошенко".