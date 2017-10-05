Порошенко призвал депутатов поддержать в пятницу законопроекты по реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов проголосовать в пятницу, 6 октября, за законопроекты по реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
В четверг, 5 октября, за заседании фракции "Блок Петра Порошенко, глава государства попросил депутатов мобилизоваться. Об этом после заседания фракции заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
По ее словам, президент поблагодарил фракцию за принципиальную позицию в борьбе за Украину, за сохранение международной коалиции. Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать. Будем ставить законы, - заверила Луценко.
Напомним, Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе.
Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 5 октября, приехал в Верховную Раду. Глава государства провел заседание фракции "Блок Петра Порошенко".