21:32 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал депутатов поддержать в пятницу законопроекты по реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов проголосовать в пятницу, 6 октября, за законопроекты по реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Порошенко призвал депутатов поддержать в пятницу законопроекты по реинтеграции Донбасса

В четверг, 5 октября, за заседании фракции "Блок Петра Порошенко, глава государства попросил депутатов мобилизоваться. Об этом после заседания фракции заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, президент поблагодарил фракцию за принципиальную позицию в борьбе за Украину, за сохранение международной коалиции. Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать. Будем ставить законы, - заверила Луценко.

Напомним, Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 5 октября, приехал в Верховную Раду. Глава государства провел заседание фракции "Блок Петра Порошенко".


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