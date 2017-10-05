Порошенко приехал в Раду и проводит совещание фракции "БПП"

В настоящее время глава государства проводит заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Как сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Алексей Гончаренко, сейчас депутаты обсуждают ситуацию, которая сложилась в парламенте на вечернем заседании, когда из-за блокирования трибуны рядом депутатских фракций парламентарии не смогли принять президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Свое заседание также решили провести и партийцы "Народного фронта".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада закрыла заседание, не приняв закон о Донбассе

В ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций "Самопомич" и "Батькивщина" заблокировали президиум парламента. Учитывая это, Парубий объявил перерыв в работе парламента.