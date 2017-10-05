Оборонный комитет принял законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг утром, 5 октября, одобрил проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Председатель комитета Сергей Пашинский поставил документ №7163, поданный вчера президентом Украины Петром Порошенко, на голосование и комитет его поддержал.

При этом глава комитета поручил секретариату создать рабочую группу, которая доработает законопроект ко второму чтению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проект закона №7163 зарегистрирован в Верховной Раде 4 октября. Документ определяет новую правовую основу "для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы". Законопроект описывает правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины.