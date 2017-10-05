Николаевские депутаты объявили импичмент Сенкевичу

Исполнять обязанности городского головы Николаева будет секретарь городского совета Татьяна Казакова. Как сообщает местное издание "Новости N" проект решения о досрочном прекращении полномочий Сенкевича был внесен его однопартийцем.

При этом Сенкевич выступил на сегодняшней сессии с отчетом, который раскритиковали большинство депутатов. Сам чиновник назвал решение о его импичменте "изнасилованием местной власти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, горсовет Николаева признал неудовлетворительной работу Сенкевича. За решение о признании работы городского головы Сенкевича неудовлетворительной проголосовали 40 депутатов.