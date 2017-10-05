22:32 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175564:Polishuk

Николаевские депутаты объявили импичмент Сенкевичу

В четверг, 5 октября, депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Александра Сенкевича.

Николаевские депутаты объявили импичмент Сенкевичу

Исполнять обязанности городского головы Николаева будет секретарь городского совета Татьяна Казакова. Как сообщает местное издание "Новости N" проект решения о досрочном прекращении полномочий Сенкевича был внесен его однопартийцем.

При этом Сенкевич выступил на сегодняшней сессии с отчетом, который раскритиковали большинство депутатов. Сам чиновник назвал решение о его импичменте "изнасилованием местной власти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, горсовет Николаева признал неудовлетворительной работу Сенкевича. За решение о признании работы городского головы Сенкевича неудовлетворительной проголосовали 40 депутатов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив