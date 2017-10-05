05:30 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в четверг отправится в Индию с официальным визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 5 октября, намерен отправится с официальным визитом Индию.

Климкин в четверг отправится в Индию с официальным визитом

Его главной целью во время визита станет возобновление практики регулярных контактов высокого уровня между двумя странами. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в частности Климкин должен согласовать алгоритм мероприятий с целью восстановления в 2018 году двустороннего диалога на высшем уровне.

Во время визита министр планирует провести переговоры с индийской коллегой Сумшей Сварадж, а также другими индийскими чиновниками. Запланировано также обсуждение взаимодействия в рамках международных организаций, двустороннего сотрудничества и, в частности, вопросы подготовки шестого заседания Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, проведение которого запланировано на начало ноября, - рассказали в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 4 октября, посетил Катар с однодневным рабочим визитом.


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